“Sul Superbonus Italia Viva chiede di modificare la norma del Sostegni-Ter permettendo alle imprese e alle banche almeno un’ulteriore cessione del credito, al fine di non inceppare l’intero meccanismo; e, a fronte del blocco già avvenuto, chiediamo di allentare il vincolo del completamento del 30% dei lavori entro giugno relativo alle villette unifamiliari. Ma soprattutto chiediamo una cosa: che le prossime modifiche alla disciplina siano le ultime".

Lo dichiara il deputato di Italia Viva Luigi Marattin, presidente della Commissione Finanze, che sottolinea: “Questa vicenda ha avuto decine di modifiche in corsa e di incertezze, con grave danno alla capacità di programmazione di imprese e famiglie. Per questo chiediamo che la disciplina acquisti finalmente stabilità: che le prossime modifiche, se come speriamo ci saranno, siano quelle definitive”.