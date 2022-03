“Con l’ok al decreto Sostegni-ter in Senato, approvata l'iniziativa promossa anche dalla Lega per individuare con chiarezza un codice ateco specifico nell'ambito di ciascuna attività connessa al settore dell’organizzazione di matrimoni ed eventi privati. Un atto dovuto per dare le risposte che tante realtà aspettavano da tempo, con la speranza di tornare a lavorare e offrire servizi ai tanti italiani e stranieri che decidono di organizzare eventi e matrimoni nel nostro Paese. Continuiamo a lavorare al fianco delle associazioni di categoria, così come già fatto in occasione del decreto Sostegni e del decreto Sostegni bis. Il Wedding rappresenta un volano per l'Italia con un fatturato complessivo che supera i 15 miliardi. Eventi e matrimoni contribuiscono anche a valorizzare le realtà locali, da nord a sud, e rappresentano un'opportunità per migliaia di aziende, tutelando decine di migliaia e posti di lavoro. Siamo orgogliosi di aver ottenuto l’approvazione di queste iniziative in commissione ed attendiamo fiduciosi il vaglio definitivo del Parlamento. Risultati tangibili che sono frutto di trattative con la maggioranza di Governo, sulla quale certamente non avremmo potuto incidere stando all’opposizione”.



Così in una nota il senatore della Lega, Luca Briziarelli.