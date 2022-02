"Italia Viva propone alcune correzioni di natura fiscale nel Dl Sostegni ter. Un primo emendamento riguarda la remissione in termini della rottamazione ter e del saldo e stralcio, permettendo di pagare in 4 rate entro il 30 novembre 2022. La seconda proposta è di estendere la sospensione dei versamenti IVA e le ritenute per le attività chiuse già prevista per il solo mese di gennaio fino a marzo 2022 mentre il terzo emendamento consente ai soggetti fiscalmente operativi nel 2019 di avere percentuali ridotte per la determinazione della “non operatività”; così in una nota l'ufficio stampa di Italia Viva.