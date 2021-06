“Trenta milioni di euro per sostenere per l'industria tessile e conciaria, duramente colpita dalla pandemia”: questi i contenuti di un emendamento al Decreto Sostegni-bis, attualmente in discussione alla Camera, sottoscritto dai deputati del Partito Democratico, Lucia Ciampi, Susanna Cenni e Stefano Ceccanti.

“Questa proposta - dichiara Lucia Ciampi - nasce dalla necessità di aiutare quei distretti industriali, come quello di Santa Croce sull’Arno, che hanno avuto gravi cali di fatturato a causa del Covid. Le risorse stanziate saranno finalizzate alla realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo nel settore tessile e conciario, a esclusione del territorio di Biella che ha già beneficiato di finanziamenti ad hoc nella scorsa Legge di Bilancio. Faccio un appello alle altre forze politiche locali - conclude Lucia Ciampi - affinché mettano da parte le faziose e controproducenti posizioni strumentali di queste ultime settimane e sostengano l'emendamento. Il tessuto produttivo onesto della nostra provincia ha bisogno di aiuti concreti e non di polemiche dannose”.