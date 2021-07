“Con il decreto Sostegni bis, grazie all’estenuante lavoro di Forza Italia, arriverà finalmente un segnale di speranza e di prospettiva che migliaia di giovani in Calabria attendevano con ansia.

Con il provvedimento verranno, infatti, stanziati 60 milioni di euro - 20 nel 2021 e 40 nel 2022 - che serviranno al Dipartimento della Funzione Pubblica per bandire procedure selettive dedicate ai tirocinanti dei Ministeri della Giustizia, dei Beni culturali e dell’Istruzione.

Per raggiungere questo obiettivo, per settimane ho lavorato in maniera costante e sottotraccia, dialogando con funzionari, con ministri, con parlamentari di diversi partiti, con dirigenti sindacali, con membri della giunta regionale calabrese.

L’importante per me era arrivare alla meta, ed esserci riuscito mi riempie di orgoglio.

Fondamentale è stato il prezioso contributo del collega Francesco Cannizzaro, che si è adoperato positivamente per rendere riammissibile l’emendamento presentato dal nostro gruppo, dopo che in una prima fase gli uffici della Camera lo avevano cancellato da quelli ammessi alla discussione.

Così come decisivo è stato il lavoro degli uffici del ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, e di quelli del vice ministro dell’Economia, Laura Castelli.

Domani potremo festeggiare un risultato del buon senso, dalla parte del lavoro e dalla parte del Sud. Un risultato condiviso da tutte le forze politiche presenti in Parlamento, che ringrazio pubblicamente per la sensibilità dimostrata”.

Lo afferma in una nota Roberto Occhiuto, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati.