"La ripresa e il sostegno alle attività culturali sono indispensabili per il rilancio del nostro Paese dopo la grave crisi dovuta alla pandemia. Anche lo spettacolo viaggiante, attività che svolge una funzione sociale, deve essere posto nelle condizioni di riavviare l’attività alleggerendo le imprese del settore, in forte difficoltà, dai costi per l’occupazione del suolo pubblico. Per questo ho presentato um emendamento al decreto Sostegni Bis con la richiesta di prorogare fino a dicembre l’esonero dal Canone Unico per gli esercenti dello spettacolo viaggiante che riprendono in questi giorni l’attività dopo un fermo che si prolunga dallo scorso ottobre. Sarebbe un segnale importante riconoscere anche a questo settore le stesse misure riservate alle attività all'aperto come la ristorazione".

Lo afferma Emanuele Fiano, della Presidenza del Gruppo Pd alla Camera