“Da tempo chiedevamo un decreto che desse risposte al problema della siccità e a una situazione drammatica per la nostra agricoltura. Finalmente è arrivato, ma, a parte l’introduzione della cabina di regia, il decreto non mette risorse per l’emergenza e così non avrà gli effetti sperati”.

Lo dichiara la senatrice Silvia Fregolent, capogruppo di Azione – Italia Viva in Commissione Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, durante la trasmissione Rai Filo Diretto

“Noi – sottolinea - proporremo modifiche chiedendo in primo luogo risorse certe: il mondo dell’agricoltura sta già subendo danni irreversibili e dobbiamo dare risposte serie. Basta pensare che in Piemonte il riso non verrà piantato con un danno economico per il nostro made in Italy. Chiederemo, poi, semplificazione e l’obbligatorietà del risparmio idrico, perché dobbiamo evitare lo spreco dell’acqua potabile a partire dall’uso e riuso delle acque grigie, ma soprattutto puntare alle infrastrutture innovative in agricoltura”.