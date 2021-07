“Grazie all’approvazione di un mio emendamento al decreto Governance e Semplificazioni, sottoscritto anche dalle colleghe Elvira Savino, Vincenza Labriola e Veronica Giannone, sarà possibile installare impianti fotovoltaici sui terreni anche ex agricoli all’interno delle aree Sin, catalogate come pericolose in quanto necessitano di interventi di bonifica del suolo, nelle zone in cui insistono impianti industriali. Si tratta di una misura molto importante, sia per perseguire concretamente il processo di transizione ecologica a cui sta lavorando molto bene il ministro Cingolani, sia perché finalmente si dà una destinazione a terreni agricoli i su cui, ad esempio, vige il divieto di coltivazione e che quindi, come per esempio l’area Sin di Brindisi, sono attualmente inutilizzati. Ringrazio la relatrice del provvedimento, Annagrazia Calabria, e la sottosegretaria Deborah Bergamini per l’impegno profuso per l’approvazione di questo emendamento che ha anche il merito di favorire la produzione di energia in chiave sostenibile”. Così, in una nota, il deputato e commissario regionale di Forza Italia Puglia, Mauro D’Attis.