"Approvati alcuni correttivi della Lega al decreto Semplificazioni per snellire la burocrazia fiscale. Stop alla stampa di registri contabili, libri giornale e inventari, che potranno essere tenuti e conservati con sistemi elettronici e su qualsiasi supporto, consentendo così di risparmiare carta; rivoluzione nei versamenti delle tasse, sarà possibile utilizzare il modello F24 per qualsiasi pagamento; agevolazioni per il Terzo settore; sui bonus edilizi, sbloccata ulteriormente la cessione di crediti e lo sconto in fattura, l’obbligo per l’Amministrazione finanziaria di comunicare la conclusione di attività istruttorie di controllo a carico del contribuente. Piccole, ma significative semplificazioni volute dalla Lega per migliorare la vita ai cittadini".

Lo dichiarano i deputati Massimo Bitonci, capogruppo in commissione Bilancio e responsabile dipartimento Economia della Lega, Alberto Gusmeroli vicepresidente della commissione Finanze della Camera e responsabile Unità fisco del dipartimento Economia del partito, assieme ai deputati Lega nelle commissioni Bilancio e Finanze.