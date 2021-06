“Gli incontri e le audizioni in Parlamento per il dl semplificazioni procedono senza sosta. Dobbiamo continuare a seguire la tabella di marcia per approvare, in via definitiva, la legge entro il 31/07. Nelle prossime settimane la Commissione europea terminerà l’esame del Pnrr e sarà direttamente la Presidente Ursula von der Leyen a dare l’ok definitivo a Roma. A luglio riceveremo già la prima tranche di finanziamenti. Queste sono le tappe cruciali per procedere speditamente verso la realizzazione di tutti i progetti presentati dal governo Draghi. E sarà anche grazie allo snellimento delle procedure, contenuto nel dl semplificazioni, che si potranno arginare quegli intoppi burocratici che spesso hanno bloccato la realizzazione di infrastrutture indispensabili per il nostro Paese. Infatti, oltre ai provvedimenti previsti per l’aggiudicazione degli appalti, abbiamo disciplinato la riforma del silenzio-assenso contemplando l’autocertificazione dopo 10 giorni in mancanza di risposta da parte dell’amministrazione per avvantaggiare il lavoro dei privati. Inoltre è stato stabilito che le aziende che partecipano alle gare per le opere del Pnrr e del Fondo complementare abbiano l’obbligo di garantire l’equilibrio di genere nelle attività e nei processi aziendali. Nei bandi di gara sono previsti anche punteggi aggiuntivi per imprese che hanno adottano misure per promuovere pari opportunità per donne e giovani nelle assunzioni, nei livelli retributivi e negli incarichi di vertice. Questa è la grande occasione per l’Italia e nessuno, proprio nessuno, ha intenzione di sprecarla”.

Lo dichiara in una nota la deputata di Forza Italia Deborah Bergamini, sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento del governo Draghi