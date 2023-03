"Grazie a un emendamento della Lega al Dl ricostruzione passato in Senato e ora in approdo alla Camera, arriva la deroga al numero minimo di studenti per formare le classi nelle scuole terremotate. Un passo importante per tutte le regioni colpite dal sisma nel 2016: Marche, Abruzzo, Lazio e Umbria. Il provvedimento è valido per ciascun tipo e grado di scuola del cratere fino all’anno scolastico 2028/2029. Una battaglia che il nostro partito porta avanti da tempo, anche a livello regionale. Sono più di 80 i sindaci che ci avevano segnalato la problematica e ci sembrava doveroso dar loro voce per dare un piccolo segnale di ripartenza a queste comunità colpite da una tragedia indimenticabile”.

Lo dichiarano i parlamentari della Lega Giorgia Latini, vicepresidente commissione cultura alla Camera e Roberto Marti, presidente commissione cultura al Senato.