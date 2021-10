"Oggi è un grande giorno per l'Italia. Grazie al decreto legge approvato oggi in Cdm, il Paese riapre. E il merito è soltanto delle vaccinazioni e del green pass. Noi di Forza Italia ci abbiamo creduto sin dal primo istante. Avanti per una nuova normalità". Lo ha scritto su Twitter il ministro della Pubblica Amministrazione, Renato Brunetta, mostrando soddisfazione per il decreto legge approvato oggi in Cdm che di fatto allenta le misure anti-Covid. Tra le novità principali il ripristino al 100% delle capienze degli spazi cultuali (ad esempio cinema e teatri) in zona bianca, il rispetto della distanza interpersonale di un metro tra gli spettatori e la tanto discussa riapertura delle discoteche la cui capienza "non può comunque essere superiore al 75% di quella massima autorizzata all'aperto e al 50% al chiuso".