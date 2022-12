“Col Decreto Rave colpo di spugna sulla pandemia e schiaffo istituzionale a chi l’ha combattuta. Sospensione delle multe per chi non si è vaccinato, reintegro dei medici Novax ed eliminazione dell’obbligo di green pass per ospedali e Rsa. Si pagano le prime parcelle elettorali”.

Così il deputato del Pd, Silvio Lai, su Twitter.