Il Decreto "anti-Rave" rappresenta un’aberrazione normativa. Siamo di fronte, infatti, ad un provvedimento talmente vago da coinvolgere pericolosamente eventi che, con i rave, nulla hanno a che vedere. Mi preoccupa, in particolare, la potenziale estensione degli effetti della norma ad azioni di altra natura come, ad esempio, i 𝗽𝗶𝗰𝗰𝗵𝗲𝘁𝘁𝗶 𝗱𝗲𝗶 𝗹𝗮𝘃𝗼𝗿𝗮𝘁𝗼𝗿𝗶 𝗼 𝗹𝗲 𝗽𝗿𝗼𝘁𝗲𝘀𝘁𝗲 𝗱𝗲𝗴𝗹𝗶 𝘀𝘁𝘂𝗱𝗲𝗻𝘁𝗶. Manifestazioni che oltre a svolgersi in maniera pacifica, almeno nella stragrande maggioranza dei casi, 𝗳𝗮𝗻𝗻𝗼 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗻𝗼𝘀𝘁𝗿𝗮 𝗰𝘂𝗹𝘁𝘂𝗿𝗮 𝗱𝗲𝗺𝗼𝗰𝗿𝗮𝘁𝗶𝗰𝗮. 𝗘 𝗰𝗵𝗲 𝗱𝗶𝗿𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗽𝗲𝗻𝗲 𝗽𝗿𝗲𝘃𝗶𝘀𝘁𝗲? Addirittura più pesanti di quelle stabilite per reati come l’𝗼𝗺𝗶𝗰𝗶𝗱𝗶𝗼 𝗰𝗼𝗹𝗽𝗼𝘀𝗼 (𝗱𝗮 𝟲 𝗺𝗲𝘀𝗶 𝗮 𝟱 𝗮𝗻𝗻𝗶), la 𝗿𝗮𝗽𝗶𝗻𝗮 𝗮 𝗺𝗮𝗻𝗼 𝗮𝗿𝗺𝗮𝘁𝗮 (𝗱𝗮 𝟰 𝗮 𝟭𝟬 𝗮𝗻𝗻𝗶) o le 𝗹𝗲𝘀𝗶𝗼𝗻𝗶 𝗴𝗿𝗮𝘃𝗶𝘀𝘀𝗶𝗺𝗲 (𝗱𝗮 𝟯 𝗺𝗲𝘀𝗶 𝗮 𝟮 𝗮𝗻𝗻𝗶). In questi ultimi periodi io sto seguendo con particolare attenzione la vicenda Whirpool. Nelle Marche, Regione da cui origino, sono infatti due gli insediamenti interessati dalla vertenza aperta con l’Azienda (Fabriano/AN e Comunanza/AP). Ovviamente i Lavoratori si stanno organizzando, da tempo, per rappresentare le loro istanze attraverso varie iniziative. Come possiamo dunque rimanere sereni di fronte all’𝗲𝘃𝗲𝗻𝘁𝘂𝗮𝗹𝗶𝘁𝗮̀ 𝗰𝗵𝗲, 𝗻𝗼𝗿𝗺𝗮𝗹𝗶𝘀𝘀𝗶𝗺𝗲 𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶 𝗱𝗶 𝗽𝗿𝗼𝘁𝗲𝘀𝘁𝗮, possano essere considerate 𝗿𝗲𝗮𝘁𝗼 𝗴𝗿𝗮𝘃𝗲, alla luce di questa assurda norma? Mi chiedo inoltre se il Decreto sia soltanto il frutto di una redazione frettolosa, oppure se la malcelata finalità sia quella di estendere il controllo, verso un’ampia fattispecie di espressioni democratiche di dissenso. Insomma, un provvedimento che ci riporta tristemente indietro di quasi un secolo. Lo dichiara il deputato democratico Augusto Curti