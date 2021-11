Approvato in via definitiva al Senato il Decreto Proroghe. In Aula si registrano a tal proposito 210 voti favorevoli contro 30 'no'. Dunque il dl viene convertito in legge nonostante l'out out di Fratelli d'Italia, critico per il non-accoglimento di provvedimenti migliorativi. In fase di votazione nessuna astensione.