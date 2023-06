"Questo decreto vi è servito per eliminare il controllo concomitante della Corte dei Conti sul Pnrr. Cioè quello che permette di individuare i problemi e aiutare a garantire trasparenza. Costruite nemici per la vostra propaganda, vi serve distrarre l'opinione pubblica dai problemi che non riuscite a risolvere". Così il deputato del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto (M5S), componente della Commissione lavoro della Camera, annunciando così il voto contrario dei 5Stelle alla fiducia sul Dl Pa in corso di discussione a Montecitorio.