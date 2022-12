"In riferimento alle notizie diffuse riguardo alle spese per la diretta collaborazione, il ministero dell'Istruzione e del Merito precisa che le cifre impiegate sono pienamente in linea con quelle delle gestioni precedenti. Inoltre, nella Legge di Bilancio non solo non è previsto alcun taglio di risorse alla scuola, ma sono stati deliberati incrementi per ben 650 milioni di euro". Lo scrive in una nota il ministero dell'Istruzione e del Merito.

