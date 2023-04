“Domani è il primo maggio e mentre la sinistra scende in piazza a fare concerti a spese della collettività, noi lavoriamo e approveremo un decreto per ridisegnare l’Italia con ricette che rilancino l’occupazione. Abbasseremo ancora di più i contributi per i lavoratori dipendenti, che avranno più soldi in busta paga, e aumenteremo ulteriormente le pensioni minime”. Lo ha detto Licia Ronzulli. capogruppo di Forza Italia al Senato, nel corso del tour elettorale in Toscana in vista delle amministrative.“Nel corso della campagna elettorale - ha proseguito - abbiamo preso impegni precisi con i cittadini per combattere la disoccupazione e garantire condizioni più dignitose e stipendi minimi degni di un Paese civile. Stiamo mantenendo le promesse. Per noi parlano i fatti. E i fatti sono rappresentati anche dalla riforma fiscale a cui stiamo lavorando, che prevede meno tasse, un nuovo rapporto fra erario e cittadini, la tutela delle categorie più fragili. Condizioni essenziali e necessarie per sostenere e agevolare la ripresa e il rilancio della nostra economia”, ha concluso.