"I lavori del decreto lavoro sono già ripresi. È stato superato il momento di defaillance e ha permesso di continuare a portare avanti quello che si sta facendo". Così la ministra per le Disabilità, Alessandra Locatelli, oggi in visita in Molise. Questo decreto, ha aggiunto, non solo permetterà di "rivedere la misura del reddito di cittadinanza sostituendola l'assegno di inclusione", ma anche "di dare uno spiraglio in più al mondo del terzo settore".