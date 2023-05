"Il decreto lavoro è sbagliato e non fa che aumentare il precariato. Liberalizzare i contratti a termine è una scelta miope, che toglie qualsiasi prospettiva di futuro ai ragazzi e alle ragazze, e di tutti coloro che non riescono ancora a stabilizzarsi nel mondo del lavoro". Lo dichiara in una nota la deputata del M5s e capogruppo in Commissione Lavoro, Valentina Barzotti, a margine della manifestazione dei sindacati a Milano. "È grave - prosegue - che le politiche di un governo stiano andando in una direzione che non consente di proiettare i lavoratori e le lavoratrici verso una dimensione di stabilità e di crescita perché il precariato toglie la dignità alle persone ed al lavoro", conclude.