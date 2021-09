“Con un odg di invito al Governo accolto in commissione Affari costituzionali, si dovrà valutare l’opportunità di utilizzare le certificazioni verdi COVID-19 nelle zone arancioni e rosse, come misura alternativa alla chiusura delle attività economiche, mantenendo la previsione del certificato verde COVID-19 in zona bianca e gialla solo per quanto riguarda i ‘grandi eventi’. Con la Lega al Governo, buon senso e sicurezza”.

Lo dichiarano in una nota i senatori della Lega firmatari del testo approvato: Luigi Augussori (capogruppo), Roberto Calderoli, Ugo Grassi, Alessandra Riccardi.