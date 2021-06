“Nel suo passaggio al Senato della Repubblica il dl sul Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e le altre misure urgenti per gli investimenti è stato emendato rprevendendo che le risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC) relative al ciclo di programmazione 2021-2027 di un importo complessivo di 15,5 miliardi dovranno essere impiegate per un importo non inferiore all’80 per cento per interventi da realizzare nei territori delle regioni del Mezzogiorno ed il restante 20 per cento al Centro Nord. È del tutto evidente che tale configurazione palesa un utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione non perfettamente conforme alle finalità di detto fondo”. Così, in una nota, il deputato di Forza Italia, Mauro D’Attis, relatore di maggioranza del dl sul Fondo complementare al PNRR, approvato nelle settimane scorse in Senato in prima lettura, con l’introduzione di varie modifiche al testo. Inoltre, “con particolare riferimento alla linea ferroviaria Salerno-Reggio Calabria ritengo sia estremamente positivo prolungare l’alta velocità fino a Reggio Calabria, sarebbe logicamente conseguente prevedere al tempo stesso il suo naturale collegamento con la Regione Sicilia”, conclude.