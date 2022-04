“L’emendamento Pd al dl Energia appena approvato impone che per l’acquisto di gas a prezzo calmierato sia data preferenza alle imprese a forte consumo di gas, le più colpite dalla crisi in corso, estendendo la misura anche alle piccole imprese come le vetrerie di Murano. In momento di grave difficoltà per l’economia e in particolar modo per questo settore, il nostro emendamento rappresenta un segnale di attenzione importante nei confronti delle piccole imprese”. Lo ha dichiarato Nicola Pellicani, commentando l’approvazione dell’emendamento a sua firma.

“L’emendamento prevede inoltre che almeno un terzo dei volumi di gas nazionale sia riservato alla vendita in favore delle piccole e medie imprese gasivore. Si tratta di un’ottima notizia per le aziende veneziane a partire dalle vetrerie di Murano, che utilizzano grandi quantità di gas per le proprie produzioni e che ora, grazie a questo intervento, potranno beneficiare di un significativo abbassamento dei prezzi”, aggiunge il capogruppo Pd in commissione Ambiente.

“Questo intervento si somma ai 5 milioni a sostegno delle vetrerie, previsto dalla legge di bilancio, che attende solo il via libera definitivo dalla Corte dei Conti. Siamo però consapevoli che queste misure non sono esaustive e che devono essere accompagnate quanto prima da nuove forme di sostegno”, conclude il dem.