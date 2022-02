“Buone notizie dal Dl Energia sulla "Riapertura dei termini per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni e delle partecipazioni”. È stato inserito nel DL Energia il testo di un emendamento di Forza Italia a mia prima firma, già presentato al Milleproroghe, che prevede la proroga della rivalutazione di terreni e partecipazioni a società non quotate che era stata dimentica dai provvedimenti precedenti, compresa la Legge Finanziaria 2002 e che era quindi di fatto terminata nel 2021”. Così in una nota l’On. Sestino Giacomoni di Forza Italia, membro del coordinamento di presidenza del partito azzurro. “La rideterminazione del costo o valore di acquisto - prosegue - permette di contrapporre al corrispettivo derivante dalla vendita del bene, in luogo del costo originario, il nuovo valore rivalutato, incrementato della spesa sostenuta per la perizia di stima. La rideterminazione del valore di una quota o di un terreno sarà particolarmente conveniente se posta in essere prima della cessione dell’attività in questione, cosi da poter attenuare, legittimamente, anche il carico tributario della vendita. Un altro provvedimento di buon senso portato a casa da Forza Italia! ”, conclude Giacomoni.