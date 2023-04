"Il Dl Cutro di cui si sta discutendo in queste ore in Parlamento non risolve le vere lacune di questo Paese sull'immigrazione, ma ha il solo obiettivo di inasprire le pene. Un film già visto con il Dl Rave e un Governo che non fa altro che propaganda. Da chi è chiamato a risolvere i problemi ci aspettiamo soluzioni, non perdite di tempo e dichiarazioni scomposte". Lo afferma ai microfoni del Tg2 Matteo Richetti, deputato di Azione.