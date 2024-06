“Sono molto soddisfatto per l'approvazione dell'emendamento Pd a mia prima firma, il 32.7, al DL Coesione che impedisce ulteriore consumo di suolo nei progetti di rigenerazione urbana. È una scelta giusta e una sottolineatura necessaria per garantire che la rigenerazione urbana impedisca nuova cementificazione ma intervenga sul degrado edilizio, recuperando e ristrutturando edifici fatiscenti. In vista di una normativa necessaria sulla rigenerazione urbana, fissare questo principio è importante”. Così il vicepresidente dei senatori del Pd Franco Mirabelli in una nota.