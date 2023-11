“Inspiegabilmente la destra si oppone alla risoluzione di un problema fondamentale per i cittadini dei Campi Flegrei. Pochi minuti fa ha infatti bocciato un emendamento del Pd al Dl Campi Flegrei, con il quale proponevamo un super sisma bonus per l’edilizia privata nelle zone a rischio bradisismo. Purtroppo il contesto economico e sociale di quel territorio è uno dei più complicati del Paese, per questo avevamo immaginato un meccanismo di finanziamento per gli interventi di carattere privato. Per la destra le persone che abitano in case vulnerabili e che necessitano di interventi urgenti, considerato il fenomeno sismico, devono arrangiarsi. Per il Pd e per tutti gli amministratori di quel territorio non è così. La destra dovrà assumersi le proprie responsabilità per questa assurda bocciatura”.

Così in una nota congiunta i deputati democratici della commissione Ambiente e gli eletti in Campania.