"C`è un fatto di cronaca e loro propongono un decreto. Questa non è politica, questo è populismo giustizialista. Si investa in cultura, in educazione, nelle periferie. E anziché preoccuparsi di togliere il telefonino ai minori perché è una proposta che piace alla gente, si abbia il coraggio di togliere Twitter a qualche ministro. Meno slogan, più progetti educativi per favore". Lo afferma il senatore di Italia Viva Matteo Renzi, intervistato da 'Avvenire'.