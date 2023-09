“Se non mandi i figli a scuola ora rischi di vederti revocata la potestà genitoriale”. Così ieri la premier Meloni, nel corso della conferenza stampa per illustrare le prossime misure del Governo contro la violenza minorile.



Mi immagino ci sarà stato un pur lieve sussulto in tutti quei legislatori e amministratori di FI e Lega, che in questi anni - nelle varie regioni e anche in Parlamento - hanno voluto combattere l’affido familiare in nome del presunto e intangibile diritto naturale dei genitori a tenere sempre con loro i figli, anche di fronte a evidenti maltrattamenti e abusi.

D’altronde, si sa, certa politica vive di annunci e di promesse, a seconda degli interlocutori e dei momenti. Se fossero stati coerenti con i principi sbandierati anche in Piemonte, Meloni avrebbe dovuto dire: mai e poi mai un figlio può essere staccato dai suoi genitori, anche quando non lo mandano a scuola.Ma la coerenza, si sa, è merce rara.Lo dichiara Stefano Lepri, ex parlamentare PD