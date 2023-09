Verona, 8 set - "Mai più episodi come quelli del due giugno del 2022 sul Lago di Garda. Lo avevamo detto e ora, grazie alla spinta della Lega e di Matteo Salvini, arriva una stretta sulle baby gang. Dopo le violenze avvenute a Peschiera insieme al sottosegretario Ostellari ci recammo sul lago per presentare il progetto contro le baby gang che adesso è parte integrante del decreto legge”.

Così l’eurodeputato Paolo Borchia, segretario provinciale della Lega di Verona.

“Bene quindi il pacchetto di misure approvato in Consiglio dei Ministri, che inasprisce le sanzioni sui crimini commessi da giovanissimi, dotando di nuovi strumenti legislativi anche i Questori. Misure che avranno un impatto importante anche qui in Veneto, dalle zone turistiche come il Garda o Jesolo, alle città come Verona o Padova. Complimenti quindi alla Lega, al sottosegretario Nicola Molteni e Andrea Ostellari per questa grande battaglia contro la criminalità e la violenza dei minori”.