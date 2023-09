"Il decreto asset segna l'evidente fallimento di questo governo: quelle che erano le principali proposte che hanno dato vita al testo sono state infatti cancellato dallo stesso governo. Una vera e propria ritirata. Si sono voluti illudere gli italiani con l'annuncio che sarebbe stato messo un tetto ai prezzi dei voli o che la tassazione degli extraprofitti sarebbe stata destinata alle spese sociali. Non era vero nulla: è stato tutto eliminato dallo stesso governo.

Così come mancano i fondi per i danni causati dagli incendi in Sicilia e Sardegna o dagli eventi metereologici in Emilia Romagna e in Liguria. Il voto di fiducia imposto dal governo dice che ci sono dei chiari problemi nella maggioranza: non è stata chiesta la fiducia, ma la fedeltà". Lo ha detto il senatore Antonio Nicita, vicepresidente del gruppo Pd in dichiarazione di voto.