"Sono molte le norme positive inserite nel Dl Anticipi e Forza Italia rivendica con orgoglio il grande e sostanziale contributo che ha apportato a questo provvedimento che dà risposte concrete alle attese dei cittadini, delle imprese, del territorio. Abbiamo guardato a tutti, giovani, anziani, imprese, enti locali perché questo è lo sguardo con cui noi ci rivolgiamo alla società. Non si tratta di un 'mappazzone', come sostengono le opposizioni, ma di un decreto misurato che non lascia indietro nessuno, che dà risposte concrete, con misure efficaci per le famiglie soprattutto le più deboli, per i pensionati, per le partite Iva, per il nostro sistema produttivo, per quei settori strategici del Paese che si trovano in un momento di difficoltà. Gli italiani possono contare su una politica lungimirante, che non governa più a furia di misure tampone ma anticipa e programma gli interventi e mette in campo misure strutturali".

Lo ha detto Chiara Tenerini, deputata di Forza Italia e Responsabile Dipartimento lavoro del partito azzurro, nel corso della dichiarazione di voto sul Dl Anticipi.

"Come Forza Italia rivendichiamo gli obiettivi portati a casa, a cominciare da quelle per i pensionati, categoria spesso bistrattata ma che merita la massima attenzione; i 2 miliardi di euro per l'indennità di vacanza contrattuale per il personale della Pa; i 2,5 miliardi di euro a favore delle partita Iva, una novità non di poco conto perché finalmente dopo 50 anni le imposte sui redditi si pagheranno ad anno concluso, e poi ancora la proroga per i termini del pagamento di imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo. La rottamazione delle cartelle che, per rispondere a chi grottescamente parla di condono, non cancella nulla, ma è solo un mezzo per consentire di proseguire l'iter di restituzione, che consentirà tra l'altro un maggior gettito per le casse dello Stato. L'incremento per il bonus psicologico di 5 milioni di euro, per il quale ci siamo battuti fortemente e che si va ad aggiungere agli 8 milioni stanziati nella manovra dello scorso anno. L'introduzione del Codice identificato per gli affitti di immobili con contratti di locazione breve o con finalità turistiche, una misura importante finalizzata alla tutela della concorrenza e trasparenza del mercato, che agevola la lotta all'evasione fiscale e a contrastare il sommerso. Infine, non abbiamo dimenticato gli enti locali, tutti quei sindaci dei piccoli comuni che sono baluardo per le istanze dei cittadini, consentendo alle regioni in disavanzo sanitario di destinare il maggior gettito delle imposte regionali ad altro", ha concluso.