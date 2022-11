“La ex destra sociale, oggi destra al potere, ha votato contro l’emendamento al Dl Aiuti Ter sulla tassa su extraprofitti presentato dal gruppo parlamentare Alleanza Verdi e sinistra. Propone in questo decreto il nulla, perché alcuni emendamenti sono totalmente insignificanti dal punto di vista della modifica strutturale dell'impostazione del decreto, quindi è il “decreto Draghi”. La maggioranza Meloni salva così i 50 mld di euro di extraprofitti delle grandi aziende energetiche. Gli extraprofitti sono soldi degli italiani ed è a loro che vanno restituiti immediatamente. Gli utili sono dell'Italia, gli utili non sono dell'ENI. È evidente che il Governo vuole continuare con la strategia “forte con i deboli e deboli con i forti”. Così in una nota il co-portavoce di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Angelo Bonelli.