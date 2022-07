“Dal Decreto Aiuti arrivano nuove norme a sostegno dei territori geotermici e per promuovere una fonte pulita che garantisce in Toscana oltre un terzo del fabbisogno energetico regionale”: è quanto dichiara il deputato Pd Luca Sani sul provvedimento approvato dalla Camera dei Deputati.

“Con l’emendamento del Partito Democratico inserito nel decreto vengono infatti concessi ulteriori risorse (pari 0,05 centesimi di euro per ogni kWh di energia elettrica prodotta) oltre alle royalties già previste dalla legge vigente e che potranno essere utilizzate degli enti locali per realizzare opere, infrastrutture ed interventi; benefici anche per le imprese del territorio che avranno energia a prezzi calmierati. Per la geotermia il governo attiverà inoltre la golden power: una norma che eviterà che lo sfruttamento di tali risorse venga acquisito da fondi stranieri e che potrà quindi salvaguardare gli investimenti fatti e programmati dalle nostre imprese concessionarie”: conclude Luca Sani