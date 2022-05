"La presa di posizione del Ministro Cingolani sulla necessità di sviluppare la geotermia quale risorsa rinnovabile e programmabile rappresenta la volontà del governo di investire su questa fonte di energia pulita".

È quanto afferma Luca Sani, deputato Pd, sulle dichiarazioni rilasciate oggi, lunedì 30 maggio, dal titolare del dicastero della Transizione ecologica nel corso dell'audizione parlamentare sul Decreto Aiuti.

"La nuova strategia energetica nazionale che sta mettendo al centro lo sviluppo delle rinnovabili per non dipendere dai giacimenti russi non può trascurare la necessità e l’opportunità di recuperare pienamente la geotermia a media e bassa entalpia, anche alla luce dell’esperienza consolidata e virtuosa condotta in Toscana dov’è questa fonte copre attualmente il 30 per cento del fabbisogno energetico regionale, generando buona occupazione e ricchezze per i territori interessati. Il ministro ha raccolto le mie sollecitazioni ma è ora necessario - conclude Sani - concretizzare questi indirizzi con un apposito emendamento al decreto".