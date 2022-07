Ettore Rosato, presidente di Italia Viva, ha dichiarato a Sky Tg24: "Il M5s sta facendo perdere tempo su un decreto importante per famiglie e imprese in un momento complicato come questo, mentre tra l’altro Draghi è impegnato in incontri delicati". "Questo non è certo il messaggio che dobbiamo dare agli italiani, serve mettere da parte le bandierine ideologiche per lavorare con unità nell’interesse del Paese" aggiunge.