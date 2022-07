“L’approvazione del nostro emendamento al Decreto Aiuti a sostegno delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche, è un successo importante, che segna un punto a favore dell’iniziativa parlamentare sviluppata dal Partito democratico. La sospensione dei versamenti relativi a imposte e contributi previdenziali e assistenziali fino al 30 novembre, con un unico pagamento previsto entro il 16 di dicembre, che garantisce per i prossimi mesi maggiore liquidità alle realtà del mondo dello sport, rappresenta un atto dovuto per le società professionistiche e dilettantistiche che hanno pagato un costo elevato in questi due anni di pandemia e, non da ultimo, dall’aumento dei costi energetici. È nostra intenzione continuare, anche nei prossimi provvedimenti di natura economica, a prevedere iniziative per dare risposta a un settore straordinario per il nostro tessuto sociale e comunitario”.

Così i deputati dem, Andrea Rossi, Luca Lotti e Patrizia Prestipino.