"Via libera alla proroga del credito d'imposta per la Pesca per fronteggiare il caro-gasolio. Grazie a un nostro emendamento al Dl Aiuti e alla conseguente riformulazione da parte del governo, sono in arrivo 23 milioni. Una misura fortemente voluta dalla Lega. Con questo decreto, dedicato alla produttività delle imprese e all’attrazione degli investimenti, vengono garantite risorse tanto necessarie quanto ingenti per sostenere un settore cardine del Made in Italy. Esprimiamo grande soddisfazione e ringraziamo il sottosegretario al Mef, Federico Freni, per il lavoro svolto. In questa fase ancora emergenziale, in cui il sistema produttivo italiano è in difficoltà, continueremo a proporre ulteriori provvedimenti e sollecitare interventi per contrastare le speculazioni sul caro gasolio che stanno costringendo allo stop le nostre marinerie e penalizzando pesantemente cittadini, famiglie e aziende".

Lo dichiarano i deputati Lega Massimo Bitonci e Lorenzo Viviani, rispettivamente capogruppo in commissione Bilancio-responsabile dipartimento Attività produttive del partito e capogruppo in commissione Agricoltura-responsabile dipartimento Pesca.