“Dobbiamo proteggere le imprese e dobbiamo proteggere anche i 230 miliardi di investimenti del Pnrr. Abbiamo preteso che Regioni e Enti Locali avessero un ruolo decisivo, abbiamo voluto che ci fossero risorse per le imprese, per l’innovazione, per le donne, per i giovani”. Così il ministro per gli Affari regionali e le autonomie Mariastella Gelmini, intervenuta 'L'Italia del futuro', un evento di Forza Italia organizzato a Castiglione delle Stiviere (Mantova) dal coordinatore regionale lombardo Massimiliano Salini e dalla deputata Anna Lisa Baroni.

“Per ricucire il Paese, ridurre le distanze, accorciare l’Italia e tagliare le insopportabili differenze. Ci siamo battuti, e con l’ultimo decreto è stato fatto, perché venissero stanziate le risorse necessarie per adeguare i prezzi degli appalti, per aiutare le imprese impegnate nella realizzazione delle opere a fronteggiare il balzo dei costi di materie prime ed energia. Abbiamo disposto nel decreto di giovedì l’aumento dei prezziari per le lavorazioni effettuate tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2023. Le stazioni appaltanti possono incrementare i prezziari esistenti nel limite del 20%. Questo 20% è a carico dello Stato per il 90% e dell’operatore privato per il 10%. La misura vale 1.200 milioni per il 2022 e 1.050 milioni per il 2023. Sono oltre due miliardi di euro e sono spesi bene, perché servono a non bloccare i cantieri”, conclude.