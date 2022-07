“Integrare ulteriormente il fondo delle province è una necessità. Le criticità esposte dal presidente dell’Upi De Pascale sono fondate e in questi giorni abbiamo lavorato per affrontarle. I 20 milioni ottenuti per ciascuno dei prossimi 3 anni lo abbiamo considerato solo un primo passo e c’è un’iniziativa di tutta la maggioranza per ottenere altri finanziamenti, con i prossimi provvedimenti, per almeno 30 milioni. In questo senso è stato predisposto un ordine del giorno sul quale il governo dovrà confermare l’impegno su cui anche in commissione ha dimostrato di voler aprire. Non possiamo trascurare le esigenze di un’istituzione come la provincia: il peso di un insufficiente sostegno da parte del governo ricadrebbe infatti su cittadini e territori”. Lo dichiara il capogruppo democratico in commissione Finanze Gian Mario Fragomeli.