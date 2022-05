“Sembrava troppo bello per essere vero quando il provvedimento è stato annunciato: il bonus di 200 euro una tantum per coprire l’enorme aumento dell’inflazione sarebbe stato erogato anche ai lavoratori autonomi con redditi fino a 35.000 euro lordi. Qualcuno subodorava la ‘sòla’ che puntualmente è arrivata, ancora una volta a causa del reddito di cittadinanza, visto che qualcuno – il Movimento 5 Stelle – ha fatto il diavolo a quattro per estendere pure ai percettori Rdc, già ampiamente assistiti dagli italiani, anche questo bonus. Ma chi paga? L’estensione del bonus ad altri soggetti, come i percettori del reddito di cittadinanza o ai lavoratori domestici e stagionali, ad invarianza di fondo, costringerà qualcuno a perdere parte del bonus.

E visto che l’ammontare dei 200 euro è stato confermato per lavoratori dipendenti e pensionati, a “saltare” saranno ancora una volta i lavoratori autonomi, già pesantemente colpiti dalla crisi economica e dalle decisioni nefaste prese dai governi Conte 2 e dal Draghi durante la pandemia. Ancora una volta, chi rischia in proprio senza alcuna forma di sostegno da parte delle strutture pubbliche è cornuto e mazziato solo per continuare a coccolare gli assistiti (meglio sarebbe dire parassiti) cari ai M5S, che ormai hanno confuso la politica con il voto di scambio”.

Lo dichiara in una nota Dario Bond, deputato di Forza Italia.