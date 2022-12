Il viceministro all’Ambiente e sicurezza energetica Vannia Gava, titolare della delega al coordinamento delle Autorità di bacino, ha presieduto ieri la Conferenza Istituzionale Permanente (CIP). All’ordine del giorno l’approvazione dei bilanci previsionali per il 2023, che prevedono corposi investimenti per la digitalizzazione e l’aggiornamento delle mappe al fine di ottimizzare le azioni di monitoraggio e prevenzione dei rischi da dissesto idrogeologico. “Procediamo spediti verso la messa in sicurezza del Paese” il commento del viceministro.