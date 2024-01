"L'ispezione del Ministero della Salute al Centro regionale per l'incongruenza di genere di Careggi è stata disposta a tutela dei bambini. Chi parla di un'ispezione politica dimostra di non aver a cuore la loro salute, preferendo strumentalizzare il tema a fini ideologici invece di discutere nel merito. È per salvaguardare i giovanissimi pazienti che si rende necessario un approfondimento sui percorsi terapeutici e i farmaci prescritti, in particolare sulla triptorelina somministrata per la disforia di genere.

Verificare la correttezza delle procedure attuate su soggetti minori è un dovere per assicurare loro una vita serena, che è l'unica vera priorità". Lo dichiara la deputata di Forza Italia eletta in Toscana, Chiara Tenerini.