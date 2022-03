“Sono stata molto felice ed emozionata di inaugurare, insieme ad un professionista attento e impegnato come Cesare Bocci, la seconda edizione del concorso ‘Disegniamo la fortuna con ADM’, iniziativa che ho visto nascere e che spero possa crescere nel tempo. Il tema del concorso di quest’anno, ‘Sport e Disabilità’, mi sta particolarmente a cuore, perché credo molto nel potere comunicativo generato dal connubio tra arte, sport e disabilità.

La commissione presieduta da Gianni Letta, che voglio ringraziare sentitamente per la sua generosità e il sostegno a questa iniziativa, già l’anno scorso ha svolto un lavoro non semplice, dovendo scegliere tra oltre duecento opere. Si è trattato di un compito entusiasmante, come ha saggiamente ricordato Milly Carlucci, donna di rara sensibilità, perché tramite l’arte i ragazzi delle numerose associazioni che hanno partecipato, hanno potuto espandere la propria anima, comunicare gioia attraverso i colori, esprimere il proprio talento ed affermarsi come artisti a tutto tondo, a prescindere dalle proprie disabilità.

Per questo sono davvero grata al direttore generale dell’ADM, Marcello Minenna, per avermi voluto coinvolgere in questa seconda edizione e per aver saputo valorizzare la dimensione sociale dell’agenzia, dando forza e supporto concreto a numerose realtà del Terzo Settore.”

Lo ha dichiarato l’atleta paralimpica e deputata di Forza Italia, Giusy Versace, moderatrice della tavola rotonda ‘Disegniamo la fortuna con ADM - Lotteria Italia 2022’, svoltasi stamattina a Roma, in occasione dell’iniziativa celebrativa del 161simo anniversario della fondazione dell’Agenzia delle accise, dogane e monopoli ‘Una prospettiva sociale per ADM’.

“In questi anni lo sport è stato protagonista di un nuovo racconto della disabilità, facendosi promotore di una rivoluzione culturale che vede la persona con disabilità non più come un peso per la società, ma come una risorsa, ciascuno secondo i propri talenti, e tanto lo sport quanto l’arte sono un mezzo per rafforzarli. Tra i protagonisti di questa rivoluzione culturale ci sono anche tre grandi uomini di sport, che ho avuto l’onore e il piacere di avere anche oggi al mio fianco: il Presidente del CONI Giovanni Malagò; il Presidente del Comitato Italiano Paralimpico Luca Pancalli e il Presidente della FIGC Gabriele Gravina. Uomini che stanno credendo moltissimo nel binomio sport e disabilità, investendo risorse e sostenendo iniziative preziose per un reale cambiamento nell’approccio culturale verso la disabilità e che contribuiranno a rendere l’Italia un paese sempre più solidale, coeso e inclusivo. Auspico che progetti come questo di ADM possano essere da stimolo anche per altre amministrazioni pubbliche”, conclude.