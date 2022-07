“È dalla cura ai diversamente abili che si valuta il tasso di civiltà di una nazione. Una misura di cui, come parlamentare, vado fiero è lo stanziamento di complessivi 4 milioni di euro per la Basilicata a sostegno di quella che ritengo sia la parte migliore del Paese: chi ha delle disabilità e chi le vive indirettamente nel contesto familiare”. Così, in una nota, il senatore e responsabile del Dipartimento per il Mezzogiorno della Lega, Pasquale Pepe.

“Nello specifico – continua Pepe –, in funzione delle disponibilità del Fondo inclusione 2021 e di quello per il biennio 2022-2023, sono state stanziate risorse per il turismo accessibile, per le attività ludiche e sportive, per il sostegno dell’autismo, per fondo assistenti alla comunicazione e per i caregiver. Ringrazio per la sensibilità e la determinazione istituzionale il ministro per le Disabilità, Erika Stefani, della Lega”.