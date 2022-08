“Grazie all’impegno del Ministro Erika Stefani, sono oltre 21 i milioni destinati alla Toscana per progetti e servizi dedicati alla disabilità. Risorse a sostegno delle realtà locali, e non solo, per il potenziamento dei servizi: 1,5 milioni dal Fondo inclusione 2021 per il turismo accessibile; 3,6 milioni per attività ludico sportive, strutture semiresidenziali e sport; 6,2 milioni dal Fondo inclusione 2022-23 per l’autismo; 8,7 milioni dal Fondo assistenti alla comunicazione; 1,5 milioni dal Fondo caregiver. Un altro impegno concreto per dare supporto ai più fragili e alle loro famiglie”.

Così il sottosegretario al Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, Tiziana Nisini.