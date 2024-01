"Il 2024 può essere l'anno in cui sarà superato il mancato riconoscimento reciproco dello status di disabilità tra gli Stati membri e, finalmente, sarà garantita la parità di accesso ai benefici transfrontalieri per le persone con disabilità, soprattutto nei settori della cultura, del tempo libero, dello sport e dei trasporti. L'11 gennaio ci attende il voto in Commissione Affari sociali sulla proposta di Istituzione della Carta Europea di Disabilità e della Carta Europea di Parcheggio per le persone con disabilità. La linea della Lega è chiara: non limitare la portata di questa tessera solo ai servizi di parcheggio, ma estenderla fino ad assicurare il libero accesso anche alle zone a traffico limitato. Solo così saranno pienamente riconosciuti i diritti alla mobilità di tutti i cittadini Ue, compresi i giovani, al di là delle condizioni fisiche. Il mezzo potrebbe essere uno strumento digitale, come il codice Qr, da apporre sul retro della tessera, che consenta la verifica immediata di tutte le informazioni necessarie e assicuri il via libera a chi ne ha diritto. Auspico che nei prossimi giorni la Commissione dimostri coraggio e attenzione verso questa battaglia di civiltà. Ne va del futuro e della rispettabilità dell'intera Unione".

Lo dichiara l'europarlamentare leghista Paola Ghidoni, componente della Commissione EMPL.