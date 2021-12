"I dati Istat sulle persone con disabilità dimostrano che molto si deve fare in Italia per una rivoluzione culturale che garantisca i diritti dei soggetti più fragili ogni giorno dell’anno e non solo il 3 Dicembre, Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità. Una persona disabile su tre vive da sola, mentre solo il 14,4% delle persone con disabilità si sposta con mezzi pubblici contro il 25,5% del resto della popolazione a dimostrazione che queste persone non hanno le stesse opportunità di mobilità di tutti gli altri cittadini. Ancora lunga è la strada per affermare una nuova società più accessibile ed inclusiva, un obiettivo che il Movimento 5 Stelle promuove da tempo per adottare politiche d’inclusione concrete ed incisive per tutti. Senza la capacità di trasformare normative esistenti in azioni concrete, non saremo mai in grado di fare la differenza. Per questo è essenziale creare opportunità reali per le persone con disabilità, affinché diventino protagoniste attive della nostra società. La sfida è proprio quella di cambiare lo sguardo e ribaltare il nostro approccio, concentrandoci non sui loro limiti e difficoltà, ma promuovendo i molteplici talenti che hanno da offrire e da scoprire. Solo così la disabilità non sarà un mondo a parte, ma parte di questo mondo”, così in una nota Chiara Gemma, europarlamentare del Movimento 5 Stelle.