"Non è mai troppo tempo quello che viene dedicato alla possibilità di consentire a tutti di vivere una vita nella piena normalità. Come rappresentanti dei cittadini, di tutti i cittadini, dobbiamo porre sempre la massima attenzione e mettere il massimo impegno affinché non si abbassi mai la guardia su un tema come la disabilità.

Come Forza Italia e con un dipartimento dedicato, daremo il massimo supporto con iniziative a favore dell'inclusione e contro qualsiasi ogni discriminazione". Lo ha dichiarato il presidente dei deputati di Forza Italia, Paolo Barelli, durante il suo intervento in Sala Colletti, alla Camera, per la prima riunione in presenza del Dipartimento Nazionale Disabilità e Sociale di Forza Italia, organizzata dalla responsabile Fiammetta Modena.