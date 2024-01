Sarà istituito il Garante Nazionale per i diritti delle persone con disabilità. Lo annuncia la ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli, spiegando che costituirà un "punto riferimento" per tanti cittadini e lavorerà come "un organismo operativo, autonomo e indipendente per "la tutela dei diritti delle persone con disabilità, e nel rispetto della Convenzione Onu".

Questo istituto, operativo a partire dal 1 gennaio 2025, sarà costituito da un organo collegiale composto dal presidente e da due componenti selezioni tra profili con "comprovate professionalità, competenze o esperienze nel campo della tutela e della promozione dei diritti umani e in materia di contrasto delle forme di discriminazione nei confronti delle persone con disabilità". Inoltre entro ogni 30 settembre, dovrà redigere una relazione alle Camere e al premier sul lavoro svolto.